Тобольск получит почти 150 миллионов на ремонт автодорог и тротуаров

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжении о выделении Тобольску субсидии в размере более 149 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Деньги будут направлены на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и городских тротуаров. В частности, ремонт внутриквартальных дорог и проездов, пешеходных тротуаров будет выполнен в шестом и восьмом микрорайонах Тобольска по улицам Ленина, Третья Трудовая, Первая Луговая, переулок Рабочий.

По улицам Верхнефилатовская и Портовая в мкр. Иртышский восстановят ливневую канализацию.

Кроме того, в соответствии с требованиями национальных стандартов в городе приведут 21 пешеходный переход, расположенный вблизи образовательных учреждений Тобольска.

А на "гостевом" маршруте города будут заменены 11 остановочных павильонов, которые сейчас разукомплектованы и деформированы. Павильоны этой серии сняты с производства в 2013 году, поэтому их ремонт или частичная замена не представляются возможным. Дополнительные средства на эти средства также предусмотрены.

Отметим, что регион уделяет большое внимание развитию муниципалитетов и их благоустройству. Ранее сообщалось, что Тобольск вместе с другими городами Тюменской области получит субсидии на строительные работы. В частности, в Тобольске за счет бюджета будет произведено устройство линий наружного освещения на Уватском тракте.

Кроме того, в муниципалитете будет построена новая насосная станция.