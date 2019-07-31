В Нижневартовске из-за строительства на одной из улиц на шесть дней перекроют перекрёсток Романтиков - Профсоюзная

В Нижневартовске из-за строительства на улицы Романтиков (в створе улиц Профсоюзной и Мира) с 5 по 11 августа полностью перероют перекрёсток Романтиков – Профсоюзная, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Протяженность дороги – чуть более 500 м. Там будет три полосы движения, обустроят тротуары, стоянки, проведут освещение. Средства предусмотрены в рамках окружной адресной инвестиционной программы (деньги округа и города). Водителям рекомендуют быть внимательными при поездках в этом районе, а также руководствоваться установленными временными знаками дорожного движения.

Напомним, ранее столицу Самотлора с рабочим визитом посетил заместитель начальника "Уралуправавтодора" Алексей Комольцев. Он осмотрел улицы Спортивную, Пермскую, Интернациональную, Лопарева, Ленина. Гость пообщался с подрядчиками и дал ряд рекомендаций. Одна из них касалась использования при асфальтировании дорог полимерной ленты. Оно позволяет делать дороги практически без продольных стыков. Показательный пример – улица Ленина, которая сделана с одним лишь швом. Комольцев положительно оценил качество и темп работ в Нижневартовской агломерации. Такая же проверка уже прошла в Ханты-Мансийске и Сургуте. Нареканий к работам нет. До этого качество ремонта дорог оценила губернатор Наталья Комарова.