Стала известна очередность партий в бюллетенях на выборах в Курганскую городскую думу

В Кургане избирком определился с очередностью политических партий, участвующих в выборах депутатов городской думы.

Жеребьевка проводилась методом случайной выборки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кургана.

В избирательных бюллетенях жители города увидят расположение партий в следующем порядке: на первом месте "Справедливая Россия", на втором - ВСП "Родина", на третьем - КПРФ, на четвертом - ЛДПР, замыкает пятерку "Единая Россия".