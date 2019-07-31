МИД заявил об отправке в Россию вещей убитых в ЦАР журналистов

В МИД России прокомментировали публикацию "Новой газеты" о расследовании убийства в Центральноафриканской Республике журналистов Орхана Джемаля и Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева.

В материале говорилось, что их личные вещи остаются в российском посольстве в ЦАР. Якобы ни Следственный комитет, ни МИД, ни Минобороны России не отправляют их в Москву.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала это "примером очередного вранья".

Она заверила, что личные вещи убитых направлены из ЦАР в Москву, а журналисты "Новой газеты" не обращались в МИД за комментариями перед подготовкой материала.

"Выбор сделан в пользу фейка", - отметила Захарова.

Напомним, журналисты погибли год назад. На днях руководство Центральноафриканской республики сообщило о завершении расследования, по итогам которого стало известно, что трое россиян погибли от рук бандитов.

Как сообщалось, журналисты приехали снимать документальный фильм о так называемой частной военной компании Вагнера. Фильм был заказан ЦУР, финансируемым Михаилом Ходорковским.

Как ранее сообщало Накануне.RU в МИД РФ заявили, что целью нападения на российских журналистов в Центральноафриканской Республике было ограблени