Уральские буддисты готовы заключить соглашение с "Евразом" о сохранении культовых сооружений

В уральской буддийской общине "Шедруб Линг" заявили о возможном соглашении с "Евразом". Речь идет о сохранении культовых сооружений.

Напомним, этой весной в "Шедруб Линг" начали сбор подписей за сохранение культовых сооружений - ступ и статуи Будды на горе Качканар. В мае этого года "Евраз" объявил о начале реализации первого этапа инвестиционного проекта разработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд с содержанием ванадия. Лицензионный участок включает в себя гору Качканар, на которой и находится "Шедруб Линг".

Как сообщили Накануне.RU в буддийской общине, вчера Лама Докшит вновь встречался с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько.

"В процессе беседы сформировалось намерение заключить некое соглашение между религиозной организацией и "Евразом", гарантом выполнения которого стала бы администрация области. Мы будем рады, если это станет тем самым первым шагом к компромиссу", - говорится в сообщении буддистов.

Напомним, в июне в "Шедруб Линг" заявили, что к ним нагрянули сотрудники правоохранительных органов в полном обмундировании, в результате не обошлось без задержаний.