Ростехнадзор озвучил причину гибели в Березниках рабочих "Уралхима"

Окончена проверка гибели в Березниках трёх рабочих "Уралхима", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

Напомним, утром 6 мая в филиале "Уралхима" "Азот" в Березниках во время ремонта на производстве аммиака произошел хлопок. Погибли трое рабочих. В компании назвали трагедию несчастным случаем. Семьи погибших получат матпомощь от предприятия и краевых властей. Возбуждено дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По нему проходят четыре человека.

Проверка Ростехнадзора показала, что авария произошла из-за воспламенения взрывоопасной смеси водорода с воздухом внутри ёмкости во время проведения не ней огневых работ, а также плохие организация и контроль при подготовке и проведении этих работ.

"Круг ответственных работников предприятия установлен. К ним применят меры дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Материалы расследования переданы в следственные органы", - добавили в управлении.