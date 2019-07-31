22 Августа 2020
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Общество Пермский край
борщевик, ядовитое растение (2018) | Фото: www.kladovayalesa.ru

В Перми прошли две волны обработок от борщевика

В Перми прошли две обработки от борщевика - с опасным сорняком борются с помощью химикатов на 30 гектарах.

Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, активное участие в борьбе с борщевиком принимали студенты Пермского государственного аграрно­-технологического университета им. Прянишникова. В результате их исследований были получены данные по произрастанию борщевика. Главная опасность для человека от контакта с борщевиком – это его ядовитость и токсичность. Результатом контакта с растением могут быть ожоги и аллергии.

Во всех районах города в июне и июле прошла первичная и вторичная обработка от опасного растения. На территории городских лесов – ситуация сложнее: так как обнаруживаются единичные экземпляры сорняка, специалистам приходится ликвидировать его вручную. Стоит задача успеть убрать растение до плодоношения и распространения семян. С территории участковых лесничеств с начала года уже ликвидировано более 900 растений.

В народе это растение уже давно прозвали "оккупантом". Каждый год оно захватывает и расширяет границы своих владений, захватывая брошенные сельскохозяйственные угодья, придорожные полосы, садовые и огородные земельные участки. В ноябре 2015 года борщевик Сосновского был включен в отраслевой классификатор сорных растений, разработанный министерством сельского хозяйства РФ.

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В Перми прошли две волны обработок от борщевика

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Теги: борщевик, обработка



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Ранее 09.08.2019 10:27 Мск В Прикамье создают интерактивную карту для борьбы с борщевиком

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