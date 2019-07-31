Екатеринбургских полицейских поймали на взятке одеждой и парфюмерией

Двое сотрудников УМВД России по Екатеринбургу уволены после прокурорской проверки. Их уличили в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что двое участковых уполномоченных отдела полиции №13 получили от владельца районного магазина незаконное вознаграждение в виде одежды, текстильной продукции и парфюмерии. Взятка предназначалась за непривлечение коммерсанта к ответственности за продажу контрафактного товара и чтобы силовики не конфисковали его.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 291.1 УК РФ (мелкое взяточничество). Прокуратура внесла представление в адрес начальника городского МВД, по результатам рассмотрения которого оба полицейских уволены в связи с утратой доверия.

"Чересчур предприимчивых горе-стражей порядка выявили и изобличили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики подразделения собственной безопасности областного полицейского Главка. Помимо того, что любителей легкой наживы с позором изгнали из системы МВД, они понесут еще и предусмотренную законом уголовную ответственность.

Кроме того, их непосредственные руководители за попустительство в профилактической работе с личным составом по антикоррупционной составляющей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Собранные по данным вопиющим фактам материалы органы внутренних дел направили для принятия процессуального решения по подследственности нашим партнерам из регионального СК", - сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.