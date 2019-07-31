Работники воронежского института "Ростеха" просят сменить руководство на фоне срыва госзаказов

Работники воронежского АО "Научно-исследовательский институт электронной техники" (НИИЭТ, бывшая структура АО "Концерн "Созвездие", теперь входит в совместное предприятие "Ростеха" и АФК "Система" – "Элемент") просят Правительство России и генпрокуратуру РФ сменить временное руководство в институте.

Об этом сообщает воронежский Telegram-канал "Абырвалгврн", публикуя фотографии официального письма. Его подписали сотрудники высшего звена – всего 23 человека.

В обращении говорится, что в апреле 2019 года из научно-исследовательского института ушел гендиректор Дмитрий Кожанов. Он по личным мотивам назначил преемника – временного гендиректора Романа Федорова.

"С его приходом усилилась тенденция к развалу предприятия: годовой план поставок продукции выполнен лишь на 22% по итогам первого полугодия-2019", - заявляют работники.

В письме также говорится о наличии фиктивных продаж объемом почти 113 млн рублей.

В обращении указано, что прекращены проводимые в рамках госконтракта с Минпромторгом и ГК "Ростех" работы по техническому перевооружению предприятия, договор с подрядчиком расторгнут, задолженность подрядчика перед АО "НИИЭТ" составляет почти 100 млн рублей.

Кроме того, директор наращивает штат сервисного персонала: работники предполагают, что глава предприятия делает это по личным мотивам.

Из общеписочного состава в 501 человек, производством заняты лишь 304 человека. Расходы на штат непроизводственных подразделений выросли на четверть.

Работники просят назначить руководителя, имеющего профильное образование и опыт работы в сферах разработки и производства микроэлектроники.