Денисенко-Филарет просит Зеленского защитить киевский "патриархат"

Многолетний лидер украинского церковного раскола Михаил Денисенко, он же самоназначенный "киевский патриарх Филарет", обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о защите своего "патриархата". Новость размещена на странице организации в Facebook.

Поводом послужило то, что "единая церковь" раскольников создала специальную ликвидационную комиссию по юридической ликвидации киевского "патриархата" и Минкульт ее в этом поддержал.

Напомним, позиции раскольников по этому вопросу прямо противоположные. "Единая церковь" считает, что киевский "патриархат" присоединился к ним еще в декабре прошлого года и поэтому не существует. А Денисенко, недовольный томосом экуменического патриарха Варфоломея, заявил, что тот выдал томос, подчиняющий раскольников Фанару. Все это происходило "в результате прямого обмана при непосредственном антинародном участии президента Порошенко". Однако это околоцерковная сторона вопроса.

Ранее Минкульт заявлял, что юридически киевский "патриархат" не находится в стадии ликвидации. Видимо, сейчас решено все-таки ликвидировать "патриархат", отобрать у него все имущество и установить государственную монополию одной раскольнической структуры - "ПЦУ".

Денисенко же заявил, что "руководство "ПЦУ", вместе с некоторыми государственными чиновниками, уничтожают церковь, которая их породила и привела к власти". Также "сейчас начинается рейдерская атака на имущество "УПЦ КП", и это рейдерство возглавляет лично митрополит Епифаний" (лидер "единой церкви" Сергей Думенко). Денисенко просит у президента "непосредственного вмешательства и прекращения этого беззакония".

Отреагирует ли на это Зеленский и чем закончится противостояние раскольников, спрогнозировать сложно. Маятник может качнуться в любую сторону.

Напомним, Денисенко заявил о восстановлении своего "патриархата" на "соборе" 20 июня.