Спасатели выяснили причину задымления в тюменском аэропорту, из-за которого пришлось эвакуировать 750 человек

В тюменском областном управлении МЧС озвучили причину задымления в тюменском аэропорту "Рощино".

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Возгорание жира в вытяжке кафе, расположенного на втором этаже аэрогавани, - такова причина задымления, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы областного управления МЧС Сергей Юсько.

Напомним, ранее в управлении заявили, что в 12.20 поступило сообщение о задымлении в "Рощино". Когда спасатели приехали, ни открытого горения, ни задымления не было, но ощущается стойкий запах дыма. Эвакуированы 700 пассажиров и 50 работников аэропорта. В 13.20 аэропорт вернулся к штатному режиму работы. В самой аэрогавани случившееся называли "учениями".