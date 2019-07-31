22 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область
Эвакуация (2020) | Фото: Накануне.RU

Спасатели выяснили причину задымления в тюменском аэропорту, из-за которого пришлось эвакуировать 750 человек

В тюменском областном управлении МЧС озвучили причину задымления в тюменском аэропорту "Рощино".
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Возгорание жира в вытяжке кафе, расположенного на втором этаже аэрогавани, - такова причина задымления, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы областного управления МЧС Сергей Юсько.

Напомним, ранее в управлении заявили, что в 12.20 поступило сообщение о задымлении в "Рощино". Когда спасатели приехали, ни открытого горения, ни задымления не было, но ощущается стойкий запах дыма. Эвакуированы 700 пассажиров и 50 работников аэропорта. В 13.20 аэропорт вернулся к штатному режиму работы. В самой аэрогавани случившееся называли "учениями".

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Спасатели выяснили причину задымления в тюменском аэропорту, из-за которого пришлось эвакуировать 750 человек

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Теги: Рощино, эвакуация, Сергей Юсько, жир, кафе



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Ранее 31.07.2019 11:36 Мск Из тюменского аэропорта "Рощино" эвакуированы сотни людей из-за сообщения о задымлении

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