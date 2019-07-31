22 Августа 2020
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Общество Курганская область
кирпич (2018) | Фото:Накануне.RU

В Кургане ремонт коллектора на улице Омской закончат в конце августа

В Кургане на несколько недель раньше планируют открыть для движения транспорта улицу Омскую.

Опережения в графике работ удалось добиться благодаря тому, что рабочие ремонтировали коллектор по ночам и во внеурочное время, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Коммунальщики пообещали, что в конце августа - начале сентября откроют Омскую улицу для движения.

Омскую улицу, напомним, закрыли в начале июня. Это важная транспортная артерия для Кургана. Через нее идут потоки машин на федеральную трассу "Иртыш", выезжающие в сторону Тюмени, Челябинска, Омска и Екатеринбурга.

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В Кургане ремонт коллектора на улице Омской закончат в конце августа

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Теги: Омская, коллектор, дорога, ремонт, Курган



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