Свердловское правительство отдало Федерации шахмат здание на Малышева в Екатеринбурге

Сегодня глава Среднего Урала Евгений Куйвашев вместе с прославленными гроссмейстерами Анатолием Карповым и Сергеем Карякиным открыл в Екатеринбурге международный фестиваль по шахматам EURASIA OPEN 2019. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Куйвашев отметил, что область и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку этому виду спорта: так, правительством региона в пользование Федерации шахмат передано здание по улице Малышева, 58 в Екатеринбурге. Сейчас в помещении идет ремонт, а в будущем здесь появится Центр шахмат, в котором будут заниматься ребята со всей области.

Международный открытый фестиваль по шахматам EURASIA OPEN проходит в уральской столице уже в третий раз. В соревнованиях, которые будут идти на протяжении 10 дней, примут участие более тысячи любителей и профессионалов из многих российских регионов и даже других государств.

В рамках фестиваля пройдет уже ставший традиционным турнир по быстрым шахматам на кубок губернатора Свердловской области. Также запланирован этап Кубка России среди мужчин и женщин, среди детей и Кубок по шахматам имени Анатолия Карпова. Призовой фонд соревнований составит 2 млн рублей.