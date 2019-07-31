Администрация Нягани из-за протестов закрывает незаконный асфальтовый завод, травивший жителей

Администрация Нягани обратится в суд с иском о закрытии асфальтового завода, который работает вблизи жилого массива на улице Сибирской. Жители били тревогу еще на этапе строительства, когда завод открылся, они пожаловались на загрязнение воздуха: запах битума, копоть. Чиновники мэрии, которые раньше закрывали глаза на предприятие, признали, что оно открыто незаконно, однако завод уже внедрился в цепочку освоения средств муниципальных контрактов, передает корреспондент Накануне.RU.

Чиновники мэрии встретились с разъяренными жителями городка АТХ-4 и СНТ близ Сибирской. Няганцы не раз жаловались в мэрию на завод индивидуального предпринимателя, который открылся в их районе. Производство, как выяснилось после проверки Роспотребнадзора, было запущено без проекта санитарно-защитной зоны на расстоянии ста метров от жилых домов.

Специалисты няганского филиала "Центра гигиены и эпидемиологии" нарушений в заборах воздуха не нашли, проверка проводилась в июне. "На текущий момент отклонений от норм в атмосферном воздухе не установлено", - говорится в сообщении контролирующих органов. Но жители настаивают на том, что экологическая обстановка вокруг завода ухудшилась. Они жалуются на нестерпимый запах битума, копоть на овощах и зелени в огородах, обострившиеся аллергические заболевания.

Следующей инстанцией для жалоб стал "Общероссийский народный фронт", члены регионального штаба провели выездное заседание в Нягани с участием мэрии. Жители еще раз повторили свои претензии и отметили, что после "дачной амнистии" многие из них прописались и живут в садах, кто-то строит капитальные дома, чтобы жить на природе. Но их планы порушил завод.

Мэрия еще в 2018 г. обещала отодвинуть завод от жилмассива, но не выполнила обещание. После вмешательства общественников им пришлось дать новое - о закрытии завода.

Первый заместитель главы города Василий Меркулов заявил, что иск в суд на прекращение деятельности завода будет подан уже на этой неделе. Но пока суд иск не удовлетворит, остановить работу предприятия никто не сможет, няганцам вновь предложили потерпеть. Замглавы подтвердил, что завод был построен в нарушение земельного законодательства: участок предназначен под складское хранение, а не под промышленное производство. С нарушением (к складу, а не к заводу) подведен к участку и газ.

Существует опасность затягивания процесса: не секрет, что все процедуры, связанные с судами, достаточно растянуты по времени, говорит эксперт ОНФ в Югре Александр Ломакин.

"За этот период и осень наступит, и дорожные работы будут завершены, и надобность в деятельности завода в текущем году отпадет сама собой. Поэтому мы настаиваем на очень коротком иске: досрочном прекращении аренды по причине нецелевого использования земельного участка. Не будет аренды - заводу придется переехать", - рассказал он.

Асфальтовый завод действительно проработает как минимум до конца сезона. Источники Накануне.RU в мэрии рассказывают, что предприятие поставляет продукцию для дорожных компаний, которые проводят ремонты. В этом году в городе планируется отремонтировать около 60 тысяч квадратных метров дорог.

"Если объемы асфальта выпадут, то будет дефицит, замещать который придется за счет продукции заводов других городов, это приведет к удорожанию ремонта, чего в условиях завершившихся конкурсных процедур допустить нельзя. Иначе подрядчикам придется работать себе в убыток", - отмечает собеседник агентства.

У администрации Нягани заключено несколько контрактов на дорожные работы с данным предприятием, которые, по всей видимости, город намерен завершить, подтверждает сопредседатель ОНФ в Югре Владимир Меркушев. По его словам, мэрия настроена решить ситуацию в пользу жителей, но, с другой стороны, чиновники не хотят "кошмарить бизнес".

Общественники настояли, чтобы к ситуации подключились региональная служба Роспотребнадзора и Природнадзор Югры.

Добавим, что встреча чиновников с жителями произошла накануне рабочей поездки в Нягань губернатора Натальи Комаровой. Сегодня глава региона посетила технопарк, детский сад и микрорайон Восточный.