Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем

Россиянам, которые проезжают меньше 5,4 тысяч километров в год, ездить на такси дешевле, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в банке HSBC.

Россия оказалась на первом месте по величине этого расстояния среди крупнейших стран. Наша страна практически вдвое опережает Индию и в несколько раз - США и Германию, пишет "Коммерсант".

Расчеты проводились на 10 лет эксплуатации личного транспорта на базе автомобиля Toyota Camry в каждой конкретной стране.

Учитывались стоимость самой машины, расходы на ее обслуживание и топливо, средние цены на такси, а также уровень доходов жителей.

Между тем, цены на перевозки в РФ вскоре могут взлететь. В Госдуме анонсировали поправки в закон о госрегулировании перевозок легковым такси и деятельности служба заказа.

Изменения, предложенные депутатами, ставят под угрозу продолжение работы в России крупнейших агрегаторов, из-за чего цены на перевозки могут значительно повыситься. По данным экспертов, рост стоимости услуг может составить 15-50%. При том, что в последние несколько лет цена поездок в силу активной конкуренции на рынке снижалась.

Фактически предложено убрать с российского рынка иностранных перевозчиков, под запрет подпадает большинство крупнейших компаний, включая Gett, Uber, "Яндекс.Такси".