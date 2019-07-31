СМИ: В Мали подорвали вертолет компании "ЮТэйр-Вертолетные услуги"

Вертолет Ми-8, который принадлежит компании "ЮТэйр-Вертолетные услуги", был подорван в Мали. Взрывное устройство на вертолетной площадке было приведено в действие во время въезда во французский лагерь "Бархан", сообщает РЕН ТВ.

Из-за взрыва вертолет получил вмятины и царапины. Также сообщается, что у него треснуло стекло. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. Сам инцидент, по данным издания, произошел 22 июля.

Крупнейший российский вертолетный оператор пока не прокомментировал появившуюся информацию. Накануне.RU направило запрос.