22 Августа 2020
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вертолёт ютейр судан захват (2010) | Фото: lenta.ru

СМИ: В Мали подорвали вертолет компании "ЮТэйр-Вертолетные услуги"

Вертолет Ми-8, который принадлежит компании "ЮТэйр-Вертолетные услуги", был подорван в Мали. Взрывное устройство на вертолетной площадке было приведено в действие во время въезда во французский лагерь "Бархан", сообщает РЕН ТВ.

Из-за взрыва вертолет получил вмятины и царапины. Также сообщается, что у него треснуло стекло. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. Сам инцидент, по данным издания, произошел 22 июля.

Крупнейший российский вертолетный оператор пока не прокомментировал появившуюся информацию. Накануне.RU направило запрос.

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СМИ: В Мали подорвали вертолет компании "ЮТэйр-Вертолетные услуги"

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Теги: ЮТэйр-Вертолетные услуги, Ми-8, вертолет



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