22 Августа 2020
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Происшествия Приволжский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Сотрудник ИК в Мордовии, пронесший в колонию 25 телефонов, получил срок

Суд признал виновным в коррупционных преступлениях бывшего сотрудника колонии в Мордовии. Сотрудник ИК-4 отправится за решетку на 3,5 года.

По данным суда, бывший сотрудник ФСИН пронес для одного из осужденных 25 телефонов, за что получил 113 тыс. руб. Он должен был принести еще один телефон и наркотики для другого осужденного, но в этот момент был задержан около колонии.

Как сообщает Федералпресс, мужчине были предъявлены обвинения во взятках и покушении на приобретение наркотиков. По приговору суда он проведет в колонии 3,5 года.

"Приговор суда в законную силу не вступил", - сообщает СУ СК по Мордовии.

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Сотрудник ИК в Мордовии, пронесший в колонию 25 телефонов, получил срок

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Теги: исправительная колония, телефоны, суд, срок



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