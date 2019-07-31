В Перми семеро преступников наказаны за создание восьми фирм для обналичивания денег и похищение человека

В Перми семерых преступников наказали за то, что они создали несколько фиктивных компаний и похитили человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

В 2015 году злоумышленники через поставных лиц создали не менее восьми компаний, через которые незаконно обналичивали деньги. Кроме того, в том же году они похитили жительницу Прикамья и, заперев её в гараже, требовали за жертву выкуп.

Четверо преступников получили от года до четырёх лет колонии общего режима, наказание троих злоумышленников никак не связано с лишением свободы, двое из них амнистированы.