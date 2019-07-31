22 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми семеро преступников наказаны за создание восьми фирм для обналичивания денег и похищение человека

В Перми семерых преступников наказали за то, что они создали несколько фиктивных компаний и похитили человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.
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В 2015 году злоумышленники через поставных лиц создали не менее восьми компаний, через которые незаконно обналичивали деньги. Кроме того, в том же году они похитили жительницу Прикамья и, заперев её в гараже, требовали за жертву выкуп.

Четверо преступников получили от года до четырёх лет колонии общего режима, наказание троих злоумышленников никак не связано с лишением свободы, двое из них амнистированы.

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В Перми семеро преступников наказаны за создание восьми фирм для обналичивания денег и похищение человека

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Теги: обналичивание, похищение, срок, амнистия



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