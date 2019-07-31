22 Августа 2020
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Общество Свердловская область
молния мкад (2011) | Фото: twitter.com/advorkovich

Грозы, ливни, град: в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

В Свердловской области в ближайшие дни ожидаются мощные дожди и ветер.

По данным Уральского гидрометцентра, 1 августа местами в регионе прогнозируют грозы, очень сильные дожди, ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 23-25 м/с. На следующий день, 2 августа, в области также ожидаются очень сильные дожди.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в связи с прогнозом синоптиков на 1 и 2 августа в регионе объявлено штормовое предупреждение.

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Грозы, ливни, град: в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

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Теги: непогода, грозы, Средний Урал, МЧС



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