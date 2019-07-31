22 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
полиция (2019) | Фото: Накануне.RU

Пьяный автоугонщик разбил три машины в Тюмени

Пресс-служба управления МВД по Тюменской области сообщила об аресте тюменца, который попытался угнать три легковых автомобиля утром, 31 июля. Все три попытки мужчине не удались, возбуждено уголовное дело.

Утром, 31 июля, безработный молодой тюменец пытался угнать автомобили примерно одинаковым способом. Разбивая стекло в машине при помощи различных подручных средств, злоумышленник проникал в салон, выдергивал провода из системы зажигания и пытался их завести. Однако ни одно транспортное средство так и не пришло в движение, пишет Федералпресс.

Действия мужчины заметил один из работников коммунальной службы и сообщил владельцу одного из разбитых автомобилей, который уже сообщил в полицию. Преступник попытался удрать, но его арестовали сотрудники ДПС, также получившие вызов о разбитом стекле автомобиля.

Оказалось, что тюменец находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения и не осознавал своих действий. В отношении неудачливого автоугонщика возбуждено уголовное дело по факту порчи чужого имущества и попытке угона нескольких транспортных средств.

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Пьяный автоугонщик разбил три машины в Тюмени

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Теги: автоугонщик, машины, МВД



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