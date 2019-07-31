22 Августа 2020
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коллаж, чиновник, наручники, стройка, строительство (2015) | Фото: Накануне.RU

Глава строительной компании "Норманн" задержан по делу о мошенничестве с деньгами голодающих дольщиков

В Санкт-Петербурге задержали главу одной из крупнейших строительных компаний Ленинградской области "Норманн" Виктора Смирнова, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным "Фонтанки", Смирнову вменяют особо крупное мошенничество при возведении жилкомплексов в Парголово.

Задержание прошло 29 июля, в это время дольщики "Норманна", не получившие свои квартиры, ждали гендиректора рядом с комплексами "Три апельсина" и "На Заречной", пишет издание. В этом месте проводится голодовка и бессрочная акция протеста.

Дольщики добиваются передачи проблемных объектов другому инвестору, Смирнов якобы отказывался подписывать необходимые документы.

Представитель пресс-службы комитета по строительству подтвердил ТАСС, что Смирнов ранее отказался подписывать договор с инвестором о достройке двух жилых комплексов в Петербурге.

Смирнова задерживали в январе этого года по делу об особо крупном мошенничестве, которое расследует ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Он был отпущен под подписку о невыезде.

Год назад в Петербурге полицейские задержали генерального директора строительных компаний, подозреваемого в хищении денежных средств у дольщиков.

54-летний гендиректор вместе с неустановленными лицами под предлогом строительства многоквартирных жилых домов во Всеволожском районе присвоил деньги людей, которые заключили с ним договоры об участии в долевом строительстве.

По данным полиции, пострадали более тысячи человек, а общая сумма ущерба превысила 482,3 млн руб.

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Глава строительной компании "Норманн" задержан по делу о мошенничестве с деньгами голодающих дольщиков

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Теги: норманн, петербург, дольщики, виктор смирнов



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