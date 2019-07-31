Работает ФСБ: в Москве идут обыски по делу об организации массовых беспорядков 27 июля

В Москве проходят обыски по уголовному делу об организации массовых беспорядков на митинге 27 июля.

Известно, что мероприятия проводят сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, представители ГУПЭ МВД и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве. Силовики ищут любую информацию об участии в митинге, а также методы организации протестной акции.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на ТАСС, сотрудники изымают различные носители данных, USB-накопители, планшеты и прочие гаджеты. Также они рассчитывают найти организатора и координатора митинга: идут проверки публикаций в соцсетях и установка связей участников акции.

Накануне по факту событий 27 июля было возбуждено дело об организации массовых беспорядков.

Ранее сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии.