Ди Каприо взволновали лесные пожары в Сибири

22 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Сибирский ФО В России
Каннский кинофестиваль, Великий Гэтсби, Леонардо Ди Каприо (2013) | Фото:vesti.ru

Ди Каприо взволновали лесные пожары в Сибири

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на пожары в России, Гренландии и на Аляске.

Известный защитник окружающей среды опубликовал в Instagram пост с видео про горящие леса.

"Очаги возгораний и шлейфы от дыма можно увидеть из космоса", - написал Ди Каприо, отметив, что происходящее – знак климатического кризиса.

Русскоязычные пользователи в комментариях благодарят знаменитость за привлечение внимания к проблеме.

Напомним, в России горит более 3 млн га леса. Режим ЧС в связи с природными пожарами ввели уже в четырех регионах: в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Жители задыхаются от гари, на улицу, по их словам, невозможно выйти без маски. Чиновники заявляют, что тушить пожары экономически нецелесообразно.

Леонардо Ди Каприо не в первый раз выражает заинтересованность в проблемах России. Ранее он заступился за белух и косаток, запертых в "китовой тюрьме" в Приморье, попросив своих подписчиков в Facebook подписать петицию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ди Каприо взволновали лесные пожары в Сибири

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: леонардо ди каприо, лесные пожары, сибирь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 19.09.2019 09:26 Мск В Бурятии не смогли обнаружить ни одного лесного пожара при помощи беспилотников
Ранее 11.09.2019 08:36 Мск Все лесные пожары потушили в Иркутской области
Ранее 10.08.2019 15:18 Мск Правительство РФ одобрило выделение дополнительных средств на тушение лесных пожаров
Ранее 09.08.2019 11:29 Мск ВОЗ разъяснила опасность вдыхания дыма лесных пожаров
Ранее 09.08.2019 08:22 Мск Лесные пожары угрожают Камчатке
Ранее 08.08.2019 07:56 Мск Лесные пожары в Иркутской области начали угрожать домам местных жителей
Ранее 06.08.2019 15:54 Мск НСА призывает внедрить проект по страхованию отданных в аренду лесов
Ранее 06.08.2019 14:45 Мск В Сибири к тушению пожаров привлекли более 30 самолетов и вертолетов местных авиакомпаний
Ранее 06.08.2019 14:13 Мск Прокуроры выявили факты намеренных поджогов лесов в Иркутской области
Ранее 06.08.2019 08:18 Мск Югорские пожарные ночным рейсом улетели в Иркутскую область тушить лес
Ранее 06.08.2019 08:08 Мск В Иркутской области после выходных площадь пожаров вновь растет
Ранее 05.08.2019 15:01 Мск Генпрокуратура заподозрила регионы в искажении данных по лесным пожарам
Ранее 05.08.2019 13:08 Мск МЧС: Причина пожаров в Сибири - неосторожное обращение с огнем
Ранее 05.08.2019 09:52 Мск В Красноярском крае пропал тушивший лес пожарный
Ранее 05.08.2019 08:14 Мск Самолеты Минобороны провели разведку пожароопасных территорий Сибири и Дальнего Востока
Ранее 04.08.2019 14:50 Мск Для тушения пожаров в Сибири авиация Минобороны сбросила более 1200 тонн воды
Ранее 03.08.2019 12:20 Мск В Крыму назвали гнусными слова владельца парка "Тайган" о сдаче Сибири нацистам
Ранее 03.08.2019 09:31 Мск 2,4 млрд рублей за полгода: Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Ранее 02.08.2019 15:24 Мск Загрязнение воздуха от пожаров в Новосибирске в десять раз превышало норму?
Ранее 02.08.2019 14:56 Мск Авиация ВКС сбросила на горящие леса Сибири уже более 800 тонн воды
Ранее 02.08.2019 11:22 Мск Ученые: Леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться через сто лет
Ранее 02.08.2019 10:02 Мск Площадь лесных пожаров в труднодоступных местах Сибири растет
Ранее 02.08.2019 08:48 Мск Из-за лесных пожаров активисты пикетировали "экономически невыгодное" Минприроды РФ
Ранее 02.08.2019 07:49 Мск Самолет-амфибия, прилетевший в Якутию тушить лесные пожары, сломался
Ранее 02.08.2019 07:48 Мск Отощавшие лисы в Сибири выходят к дорогам из горящих лесов – просить еду
Ранее 01.08.2019 21:48 Мск На чиновников Минлесхоза Красноярского края возбуждено уголовное дело о халатности из-за сибирских пожаров
Ранее 01.08.2019 20:28 Мск "За сибирскую тайгу - губернатора в тюрьму!" В Красноярске более 2 тысяч человек вышли на митинг
Ранее 01.08.2019 11:51 Мск В Сибири будут искусственно вызывать дожди, чтобы потушить лесные пожары
Ранее 01.08.2019 10:30 Мск МЧС: Площадь лесных пожаров увеличилась из-за недостаточных мер по их тушению
Ранее 01.08.2019 09:05 Мск Медведев не исключил, что леса в Сибири могли намеренно поджечь
Ранее 01.08.2019 08:50 Мск В красноярском правительстве отреагировали на информацию о митинге за отставку губернатора
Ранее 01.08.2019 07:48 Мск Ситуация с лесными пожарами будет только ухудшаться, — глава Росгидромета
Ранее 01.08.2019 07:01 Мск Авиация Минобороны России прибыла в Красноярск для тушения лесных пожаров
Ранее 01.08.2019 02:01 Мск Трамп предложил Путину помощь в тушении пожаров
Ранее 31.07.2019 20:25 Мск Для тушения пожаров в Сибири дополнительно потребуется около трех миллиардов рублей
Ранее 31.07.2019 18:56 Мск В Госдуму внесен закон, отменяющий норму о возможности не тушить пожары
Ранее 31.07.2019 15:57 Мск Путин поручил Минобороны подключиться к тушению пожаров в Сибири

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 31.07.2019 10:15 Мск Самолеты МЧС начали тушить пожары в Красноярском крае
Ранее 31.07.2019 09:09 Мск В Бурятии ламы попробуют вызывать дождь для борьбы с лесными пожарами
Ранее 30.07.2019 16:15 Мск В Госдуме потребовали отменить "вредительский" указ Минприроды, разрешающий не тушить пожары
Ранее 30.07.2019 15:18 Мск Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с пожарами
Ранее 30.07.2019 12:56 Мск Кобылкин распорядился проверить, куда уходят деньги, выделенные на тушение лесных пожаров

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети