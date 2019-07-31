Ди Каприо взволновали лесные пожары в Сибири
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на пожары в России, Гренландии и на Аляске.
Известный защитник окружающей среды опубликовал в Instagram пост с видео про горящие леса.
"Очаги возгораний и шлейфы от дыма можно увидеть из космоса", - написал Ди Каприо, отметив, что происходящее – знак климатического кризиса.
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#Regram #RG @guardian: The Arctic Circle is suffering from an unprecedented number of wildfires in the latest sign of a climate crisis. Huge blazes in Greenland, Siberia and Alaska are producing plumes of smoke that can be seen from space. The World Meteorological Organisation has said these fires emitted as much CO2 in a month as the whole of Sweden does in a year.
Русскоязычные пользователи в комментариях благодарят знаменитость за привлечение внимания к проблеме.
Напомним, в России горит более 3 млн га леса. Режим ЧС в связи с природными пожарами ввели уже в четырех регионах: в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Жители задыхаются от гари, на улицу, по их словам, невозможно выйти без маски. Чиновники заявляют, что тушить пожары экономически нецелесообразно.
Леонардо Ди Каприо не в первый раз выражает заинтересованность в проблемах России. Ранее он заступился за белух и косаток, запертых в "китовой тюрьме" в Приморье, попросив своих подписчиков в Facebook подписать петицию.