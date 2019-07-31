Ди Каприо взволновали лесные пожары в Сибири

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на пожары в России, Гренландии и на Аляске.

Известный защитник окружающей среды опубликовал в Instagram пост с видео про горящие леса.

"Очаги возгораний и шлейфы от дыма можно увидеть из космоса", - написал Ди Каприо, отметив, что происходящее – знак климатического кризиса.

Русскоязычные пользователи в комментариях благодарят знаменитость за привлечение внимания к проблеме.

Напомним, в России горит более 3 млн га леса. Режим ЧС в связи с природными пожарами ввели уже в четырех регионах: в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Жители задыхаются от гари, на улицу, по их словам, невозможно выйти без маски. Чиновники заявляют, что тушить пожары экономически нецелесообразно.

Леонардо Ди Каприо не в первый раз выражает заинтересованность в проблемах России. Ранее он заступился за белух и косаток, запертых в "китовой тюрьме" в Приморье, попросив своих подписчиков в Facebook подписать петицию.