Кличко побежал в США за помощью против Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко, которого хочет сместить президент Владимир Зеленский, побежал в поисках поддержки в США.

Напомним, глава офиса украинского президента Андрей Богдан направил в Кабмин представление об увольнении Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации, а сам Кличко был вызван на допрос по делу о возможных земельных махинациях в Киеве. Но так и не явился.

Позже Богдан предложил Кличко уйти самому и обнародовал договоренности между украинскими олигархами, достигнутые в апреле 2014 года. По его словам, так называемые Венские договоренности касались распределения должностей между Дмитрием Фирташем, Петром Порошенко и Сергеем Левочкиным. Согласно им, Порошенко и назначил Кличко мэром Киева сразу после своей инаугурации.

Также Богдан заявил, что к нему приходил человек от одного из "смотрящих" по Киеву и предлагал "распилить" пополам часть городского бюджета в обмен на неприкосновенность Кличко, а это 40 млн долларов в год. Глава офиса Зеленского заверил, что будет и дальше продвигать расследование о незаконных застройках Киева, в которых замешан Кличко, который уже будто бы не контролирует ситуацию в городе.

Кличко же уходить не хочет, поэтому полетел искать поддержки в США, где встретился с личным адвокатом президента США Дональда Трампа и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Он выложил в сеть совместные фото с Джулиани, назвал его своим другом и сообщил, что в следующий раз они встретятся в Киеве.

Как сообщало Накануне.RU, в мае Джулиани отменил свой визит в Киев и заявил, что в окружении Зеленского много личных врагов Трампа. Видимо, Кличко знает, у кого надо просить помощи против Зеленского. А борьба за управление Украиной, по всей вероятности, отражает борьбу внутриамериканских кланов. И пост столичного мэра имеет немалое значение, раз за него развернулась такая схватка.