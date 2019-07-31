Сайт ГИБДД с местами камер видеофиксации "упал" после резкого наплыва интересующихся

Запущенный Госавтоинспекцией России сайт, где планировалось опубликовать полный список мест расположения камер видеофиксации, "упал" и недоступен для пользователей.

Как передает корреспондент Накануне.RU, по адресу портала написано, что "ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России".

"В лучших традициях, сайт "упал" после резкого наплыва интересантов. Недавно работал нормально, сейчас пишут "технические работы". Или ГИБДД передумали", - написал на своей странице в соцсети депутат Государственной думы РФ от Свердловской области Дмитрий Ионин.

"В ГИБДД не сдавались до последнего и говорили о том, что предупреждать автовладельцев о камере - это преступление и вообще нельзя так. Но кто-то повыше решил - надо, и они сделали. Выхода не было - так и представляю, как со слезами на глазах сотрудник ЦАФАПа вносит данные комплекса фиксации скорости, а рядом, уткнувшись к нему в плечо, плачет владелец камеры", - добавляет известный автоэксперт Максим Едрышов.

На момент написания новости сайт по-прежнему недоступен.