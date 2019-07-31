Радиоактивную свалку, через которую планируют проложить ЮВХ, перестали обследовать в прошлом году

22 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО В России Москва
юго-восточная хорда, митинг (2019) | Фото: Накануне.RU

Радиоактивную свалку, через которую планируют проложить ЮВХ, перестали обследовать в прошлом году

За радиоактивной свалкой у Московского завода полиметаллов ТК "ТВЭЛ" Росатома, где проходит проект прокладки Юго-Восточной хорды, прекратили вести мониторинг еще в 2018 году.

Об этом заявил муниципальный депутат столичного района Лефортово Павел Тарасов. Он ссылается на данные Ростехнадзора, полученные в ответ на запрос.

"2/3 склона на берегу р.Москвы попадает в зону участков радиоактивного загрязнения, более 30 000 кубометров загрязненного грунта, не допускающего строительства, 270 кубометров выскоактивных отходов - и за этим всем перестали вести наблюдение еще в 2018 году", - написал Тарасов на своей странице в соцсети "Вк".

"И это здесь будут вести Юго-Восточную хорду, которая пройдет через 10 районов Москвы и во многих местах пройдет в 15-20 метрах от окон жилых домов!" - добавляет он.

Обследование склона завершено в 2017 году, говорится в ответе Ростехнадзора. Работы, которые велись с 1986 года, приостановлены с 2018 года из-за отсутствия финансирования.

Ответ Ростехнадзора про радиоактивную свалку у Московского завода полиметаллов(2019)|Фото: vk.com/tarasov_pm

Ответ Ростехнадзора про радиоактивную свалку у Московского завода полиметаллов(2019)|Фото: vk.com/tarasov_pm

Ответ Ростехнадзора про радиоактивную свалку у Московского завода полиметаллов(2019)|Фото: vk.com/tarasov_pm

Ответ Ростехнадзора про радиоактивную свалку у Московского завода полиметаллов(2019)|Фото: vk.com/tarasov_pm

Тарасов призывает срочно добиваться остановки стройки и возобновления мониторинга.

Напомним, 22 июля москвичи вышли на митинг, жители считают, что строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) может привести к повторению чернобыльской катастрофы в Москве.

Эксперты опасаются, что возведение моста от Шоссейной до Кантемировской улицы спровоцирует оползни и растормошит могильник радиоактивных веществ.

Ранее на круглом столе в Государственной думе общественники осудили намерения нажиться в ущерб безопасности, а эксперты обнародовали шокирующие результаты замеров радиоактивного фона в зонах строительства.

В могильнике при заводе хранится 60 тыс. тонн радиационных отходов, которые не создают рисков для населения, пока находятся под грунтом. Однако стоит "растормошить" эту зону, как опасные вещества окажутся в атмосфере,.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

Радиоактивную свалку, через которую планируют проложить ЮВХ, перестали обследовать в прошлом году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: юго-всточная хорда, радиоактивная свалка, павел тарасов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 17.07.2020 10:02 Мск С места строительства Юго-Восточной хорды вывезли зараженный радиацией грунт
Ранее 19.03.2020 20:43 Мск В Москве - вновь столкновения протестующих против строительства ЮВХ и полиции: силовики распылили газ
Ранее 18.03.2020 15:40 Мск Строители Юго-Восточной хорды в Москве снесли забор вокруг радиоактивного могильника, - активисты
Ранее 18.10.2019 15:24 Мск Московские власти заявили, что в районе строительства Юго-Восточной хорды радиация не превышена
Ранее 29.08.2019 13:07 Мск Депутаты Мосгордумы потребовали от Собянина остановить строительство Юго-Восточной хорды

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.07.2019 08:22 Мск Ядерный могильник в Москве, вдоль которого планируют построить ЮВХ, обнесли забором

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети