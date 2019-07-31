Радиоактивную свалку, через которую планируют проложить ЮВХ, перестали обследовать в прошлом году

За радиоактивной свалкой у Московского завода полиметаллов ТК "ТВЭЛ" Росатома, где проходит проект прокладки Юго-Восточной хорды, прекратили вести мониторинг еще в 2018 году.

Об этом заявил муниципальный депутат столичного района Лефортово Павел Тарасов. Он ссылается на данные Ростехнадзора, полученные в ответ на запрос.

"2/3 склона на берегу р.Москвы попадает в зону участков радиоактивного загрязнения, более 30 000 кубометров загрязненного грунта, не допускающего строительства, 270 кубометров выскоактивных отходов - и за этим всем перестали вести наблюдение еще в 2018 году", - написал Тарасов на своей странице в соцсети "Вк".

"И это здесь будут вести Юго-Восточную хорду, которая пройдет через 10 районов Москвы и во многих местах пройдет в 15-20 метрах от окон жилых домов!" - добавляет он.

Обследование склона завершено в 2017 году, говорится в ответе Ростехнадзора. Работы, которые велись с 1986 года, приостановлены с 2018 года из-за отсутствия финансирования.

Тарасов призывает срочно добиваться остановки стройки и возобновления мониторинга.

Напомним, 22 июля москвичи вышли на митинг, жители считают, что строительство Юго-Восточной хорды (ЮВХ) может привести к повторению чернобыльской катастрофы в Москве.

Эксперты опасаются, что возведение моста от Шоссейной до Кантемировской улицы спровоцирует оползни и растормошит могильник радиоактивных веществ.

Ранее на круглом столе в Государственной думе общественники осудили намерения нажиться в ущерб безопасности, а эксперты обнародовали шокирующие результаты замеров радиоактивного фона в зонах строительства.

В могильнике при заводе хранится 60 тыс. тонн радиационных отходов, которые не создают рисков для населения, пока находятся под грунтом. Однако стоит "растормошить" эту зону, как опасные вещества окажутся в атмосфере,.