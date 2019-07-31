В Прикамье мошенники обманули 208 человек на 1,5 миллиона при оформлении кредитов

Семерых жителей Пермского края судят за мошенничество при оформлении кредитов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

В 2015-17 гг. под видом "консультаций по кредитам" злоумышленники брали у пострадавших документы для заявок на кредит, которые позже рассылали по различным банкам. После преступники сообщали жертвам, что им "одобрен кредит" в том или ином финансовом учреждении, и им надо обратиться в офис для заключения договора.

За "сопровождение" "консультанты" брали плату. Пострадали 208 жителей, сумма ущерба – 1,5 млн руб.. Дело рассмотрит Ленинский райсуд Перми.