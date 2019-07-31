22 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область
Эвакуация (2020) | Фото: Накануне.RU

Из тюменского аэропорта "Рощино" эвакуированы сотни людей из-за сообщения о задымлении

В Тюмени эвакуировали персонал и пассажиров аэропорта "Рощино", передаёт корреспондент Накануне.RU.
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В пресс-службе аэропорта Накануне.RU сообщили, что речь идёт об учебной эвакуации – спасатели отрабатывают навыки поведения в максимально приближенных к реальным условиях. Начались учения около 11.45, сейчас они продолжаются.

"В 12.20 поступило сообщение о задымлении в "Рощино". Когда спасатели приехали, ни открытого горения, ни задымления не было, но ощущается стойкий запах дыма. Эвакуированы 700 пассажиров и 50 работников аэропорта. В 13.20 аэропорт вернулся к штатному режиму работы, но мы ищем источник дыма", - сообщил Накануне.RU глава пресс-службы областного управления МЧС Сергей Юсько.

Эвакуация(2020)|Фото: Фото: Накануне.RU

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Из тюменского аэропорта "Рощино" эвакуированы сотни людей из-за сообщения о задымлении

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Теги: Рощино, эвакуация, Сергей Юськол



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Развитие сюжета:

Ранее 31.07.2019 14:17 Мск Спасатели выяснили причину задымления в тюменском аэропорту, из-за которого пришлось эвакуировать 750 человек

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