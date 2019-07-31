22 Августа 2020
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Общество Свердловская область
(2012) | Фото:

Хедлайнером Дня города-2019 в Нижнем Тагиле станут "Иванушки International"

В мэрии Нижнего Тагила назвали главного исполнителя, который выступит на предстоящем Дне города-2019.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, основные события праздника пройдут 10 августа: для жителей и гостей города подготовлено много культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Атмосферу Дня города дополнит концертная программа с участием коллективов Нижнетагильской филармонии, городского дворца молодежи и группы "Формат звука".

А хедлайнером праздника станет группа "Иванушки International": выступление "кумиров 90-х" пройдет на сцене за КДК "Современник" Завершится все пиротехническим шоу над акваторией Тагильского пруда, которое начнется в 23.00.

Как напомнили в мэрии, на период празднования розничная торговля спиртным в местах большого скопления людей будет запрещена.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в администрации Екатеринбурга назвали хедлайнера предстоящего дня города.

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Хедлайнером Дня города-2019 в Нижнем Тагиле станут "Иванушки International"

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Теги: Иванушки, Нижний Тагил, День города



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