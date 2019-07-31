В Тверской области закрыли лагерь, где отравились дети

В детском лагере "Салют", расположенном в Тверской области, к медикам обратились восемь детей с признаками отравления.

Лагерь расположен в деревне Нутромо Кимрского района. Дети отравились 24 июля. В лагерь после инцидента выехали следователи. Было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, организация питания детей осуществлялась с нарушением требований СанПиН, что повлекло заражение воспитанников кишечной инфекцией.

В настоящее время лагерь "Салют" закрыт. Следователи допрашивают руководство и сотрудников лагеря, изымается документация.

Ранее в детском лагере "Лучистый " в Крыму отравились дети и вожатые. Было госпитализировано 54 человека. СУ СК России по республике проводит доследственную проверку по факту отравления детей.

До этого в детском лагере "Юнга" под Владивостоком произошло массовой отравление детей. Пострадали 28 воспитанников. Следователи проводят проверку на предмет несоблюдения санитарно- эпидемиологический правил, повлёкших массовое отравление людей.