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Общество Курганская область
Курганский Государственный университет (2016) | Фото:Накануне.RU

Экс-сотрудник УФСБ, уволившийся из правительства Зауралья, перешел на работу в Курганский госуниверситет

Экс-сотрудник зауральского правительства Владислав Лукин, который на днях покинул свой пост, перешел на работу в Курганский государственный университет.

Как сообщил Накануне.RU собственный источник в правительстве Курганской области, Лукин будет работать в вузе на должности советника при ректорате. В его обязанности будет входить взаимодействие со СМИ и общественностью. К своим обязанностям Лукин приступит с 1 августа.

Ранее Лукин работал в должности начальника отдела по взаимодействию со СМИ информационно-аналитического управления правительства Курганской области, а до этого - в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

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Экс-сотрудник УФСБ, уволившийся из правительства Зауралья, перешел на работу в Курганский госуниверситет

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Теги: Владислав Лукин, увольнение, пресс-служба губернатора, Курган, КГУ



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