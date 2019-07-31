Лидер Стоп-ГОК призвал эко-совет Текслера определиться с Томинским ГОК

Лидер Стоп-ГОК Василий Московец предложил в первоочередном порядке рассмотреть вопрос о строительстве Томинского ГОК на заседании координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области Алексее Текслере. Об этом он заявил на совещании по вопросам реализации экологической политики.

Московец подчеркнул, что решение о создании координационного совета по вопросам экологии при губернаторе - правильное.

При этом он напомнил, что экс-губернатор Борис Дубровский также создавал экологический совет, который "собирался ровно два раза и исчез".

"Я бы хотел, чтобы мы приложили усилия, чтобы эта история не повторилась", - подчеркнул он.

Московец предложил вернуться к обсуждению проекта РМК - Томинского ГОК.

"Сейчас незаконно идут работы по прокладке водовода для производственных нужд ГОКа. На сегодняшний момент воды в реке Миасс не хватит и для Челябинска, и для ГОК. Нам необходимо в обязательном порядке решить, для кого эта вода – для челябинцев или для производственных нужд Томинского ГОК. Я предлагаю этот вопрос рассмотреть в первоочередном порядке. И по этому вопросу собраться отдельно с участием наших экспертных специалистов", – заявил он.

Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов поинтересовался, есть ли у общественников готовая экспертная позиция по этому вопросу. Московец пообещал ее передать после совещания.

Стоит отметить, что предложение Московца прозвучало, когда в зале уже не было главы региона Алексея Текслера. Он покинул заседание, вызвав к себе руководителей предприятий.