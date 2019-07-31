На Среднем Урале директор речного флота уволен после прокурорской проверки

На Среднем Урале транспортные прокуроры провели проверку в ООО "Тавдинский речной флот". По ее итогам директор предприятия был уволен.

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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, было установлено, что ряд пунктов коллективного договора на 2017-2020 годы и положения об оплате труда работников общества не соответствовали требованиям законодательства: в частности, сроки выплаты зарплаты противоречили требованиям статьи 136 Трудового кодекса РФ. После того, как транспортный прокурор внес представление директору организации, выявленные нарушения были устранены.

Кроме этого, в отношении ООО "Тавдинский речной флот" было возбуждено административное дело. Юридическому лицу назначен штраф в 30 тысяч рублей.

Как добавили в надзорном ведомстве, по итогам проверки учредитель организации принял решение расторгнуть трудовой договор с директором.