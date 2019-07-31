22 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
(2005) | Фото: www.sem40.ru

"Сорос выкручивает Зеленскому руки"

На Украине идет война - грантовые СМИ, активисты и политики, близкие к американским демократам и, в частности, миллиардеру Джорджу Соросу, сформировали мощную лоббистскую структуру, добивающуюся участия в новой власти и сохранения тех позиций, которые у них были при Петре Порошенко. А на украинского президента Владимира Зеленского оказывается сильное давление. Об этом написал в Facebook председатель ГО "Украинское общественно-правовое движение: Демократия через право", член Совета общественного контроля Госбюро расследований (ГБР) Ростислав Попович. К слову, ГБР расследует уже 11 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко.
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По мнению Поповича, партия певца Святослава Вакарчука "Голос" создавалась и финансировалась именно под участие в будущей коалиции со "Слугой народа" с правом "блокирующего" голоса.

"Зеленского такая перспектива, очевидно, не устраивает. Отсюда тот вал негатива, который хлынул после выборов на окружение президента со страниц всем известных изданий. Ему явно показывают, какие отношения со СМИ ждут новую администрацию, если она не согласится разделить власть со структурами, финансирующими все эти СМИ и всех этих "общественных активистов", - отмечает Попович.

Также мощное лобби преследует другую цель - оставить во главе антикоррупционных органов своих людей, под которых создали громкие дела, которые они будто бы расследуют. И если Зеленский их уберет, то будет объявлен "покрывателем коррупционеров".

"В кампании участвуют все без исключения грантовые СМИ, общественные активисты, политики. Зеленскому "выкручивают руки", вынуждая принимать решения, выгодные не ему и не стране, а зарубежному центру влияния. Это очень сильное давление со стороны людей, знающих свое дело, и вовсе не факт, что президент перед этим давлением устоит", - пишет Попович.

Накануне.RU писало, что у нынешней американской администрации есть свои виды на новую украинскую власть.

коллаж, Сорос, флаги Майдана(2015)|Фото:

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"Сорос выкручивает Зеленскому руки"

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, США, Джордж Сорос, СМИ



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