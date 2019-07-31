Друг Шумахера: Гонщик начал смотреть трансляции "Формулы-1"

Бывший пилот "Формулы-1" Михаэль Шумахер демонстрирует прогресс в восстановлении от черепно-мозговой травмы.

Об этом сообщил президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт. Друг гонщика заверил, что тот "не опускает руки и продолжает сражаться", передает Mirror.

Тодт рассказал, что вместе с Шумахером смотрел гонку в рамках "Формулы-1" в его доме в Швейцарии.

При этом он отметил, что их дружба уже не будет прежней, так как больше нет такого же общения, как раньше.

Напомним, после завершения карьеры, в 2013 году, Шумахер получил из-за несчастного случая тяжелую травму головы, из-за которой впал в кому. Это произошло при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле.

В декабре 2018 года сообщалось, что состояние здоровья бывшего пилота "Формулы-1" значительно улучшилось. Он дышит сам и не прикован к постели.