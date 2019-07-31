Мазурову и Лисовиченко грозит новая "уголовка": МВД проверяет сделки АНПЗ по продаже нефти

МВД России проверяет сделки Антипинского НПЗ по продаже дизтоплива. Заявление подали представители правового управления Сбербанка, ранее после обращения завода уголовные дела были заведены в отношении бывших руководителей АНПЗ - Дмитрия Мазурова и Геннадия Лисовиченко. Сейчас претензии связаны с контрактами, заключенными со швейцарской New Stream Trading AG, подконтрольной семье Мазурова. Ущерб оценивается в $66 млн, пишет "Коммерсант".

New Stream Trading AG номинально принадлежит сестре Мазурова Ксении. Через эту компанию, утверждают источники, часть готовой продукции НПЗ в течение нескольких лет продавалась по цене значительно ниже рыночной. Следователи проверяют версии о мошенничестве и незаконном выводе средств за границу.

Как сообщало Накануне.RU, в июле председатель совета директоров группы New Stream, бывший совладелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево. Ему предъявлено обвинение по уголовному делу о хищении 1,8 млрд руб. у кредитной организации.