22 Августа 2020
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Рафал Аугустыняк (2019) | Фото: ФК &quot;Урал&quot;

Польский новичок "Урала" признан лучшим игроком июля

Польский защитник "Урала" Рафал Августиняк признан лучшим игроком команды в июле по мнению болельщиков. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.

Второе место по итогам голосования занял атакующий хавбек Эрик Бикфалви. На третье место фанаты поставили полузащитника Романа Емельянова.

Стоит отметить, что в июле уральцы провели три встречи, в которых одержали две победы. На данный момент клуб является одним из лидеров чемпионата России.

Напомним, Рафал Августиняк перебрался в "Урал" в июне этого года. Ранее футболист выступал за польский клуб "Медзь".

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Польский новичок "Урала" признан лучшим игроком июля

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Теги: Августиняк, Урал, лучший



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