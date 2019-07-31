Самолеты МЧС начали тушить пожары в Красноярском крае

Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону, на борьбу с огнем в Богучанский район направлены два воздушных судна Бе-200.

В готовности находятся вертолет Ми-8 и еще один Бе-200.

31 июля глава Минприроды Дмитрий Кобылкин вылетел в регион по поручению главы правительства Дмитрия Медведева. Министр лично ознакомится с обстановкой.

На сегодняшний день на территории Красноярского края действует 111 лесных пожаров на площади более 1 млн га.

Режим ЧС в связи с природными пожарами ввели уже в четырех регионах страны: в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Жители регионов задыхаются от гари, на улицу, по их словам, невозможно выйти без маски.

Ранее, напомним, чиновники заявляли, что тушить пожары экономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе.

Губернатор Красноярского края сравнил летние лесные пожары с метелью, с которой тоже не борются, и напомнил об опасности для пожарных.

В Госдуме, между тем, потребовали срочно отменить разрешающий не тушить природные пожары приказ Минприроды. Депутат Владимир Поздняков назвал его "вредительским".