Глава тюменского управления СК взял на контроль расследование дела о гибели в Боровском людей из-за хлопка газа

Началось расследование хлопка газа и пожара в Боровском, которые унесли две жизни. Глава СУ СКР по Тюменской области Александр Кубляков взял его под контроль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.

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Напомним, сегодня в пять утра очевидцы рассказали спасателям, что в частном доме по улице Набережной в Боровском произошла вспышка паров бытового газа. Дом разрушился, начался пожар. В 5.05 сотрудники МЧС были на месте. В 5.48 огонь локализовали, в 6.04 ликвидировано открытое горение. На пепелище нашли тела 58-летнего и 10-летней деда и внучки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследование контролирует глава областного управления СК.