Советник Зеленского заявил, что все депутаты "Слуги народа" - "политические никто"

Советник украинского президента Владимира Зеленского Никита Потураев жестко прошелся по амбициям будущих депутатов Рады от президентской "Слуги народа". Он это сделал в своем выступлении перед ними в Трускавце, куда их свезли на недельный ликбез.

Он заявил, что будущие депутаты ошибаются, если думают, что они уже политики. А на самом деле избиратель просто голосовал за партию Зеленского

"Давайте разберемся, кто мы такие. Сейчас вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка. Ответ: нет. Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь. Вы еще не партия, но вам предстоит ею стать. Вам нужно стать политическими субъектами", - подчеркнул Потураев.

Издание "Страна" пишет, что это выступление вызвало неоднозначную реакцию.

"Многие [будущие] депутаты, особенно мажоритарщики, почувствовали себя оскорбленными. А какая может быть реакция у взрослых людей? Там же не только студенты сидят, но и взрослые зрелые люди, которые таких, как Потураев, на работу в приличное место не возьмут", - цитирует издание источник, присутствовавший на лекции.

Напомним, в новой Раде у "Слуги народа" будет 254 мандата, чего никогда не было в истории Украины. Политолог Вадим Карасев считает, что перед Зеленским стоит сложная задача - держать огромную фракцию под контролем, не допуская ее разделения на разные группы.