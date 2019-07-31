22 Августа 2020
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Общество Свердловская область
судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге приставы и налоговики нагрянули с рейдом в элитный жилой комплекс

В Екатеринбурге судебные приставы и налоговые инспекторы нагрянули с рейдом в элитный жилой комплекс "Тихвинъ", что на улице Радищева.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, в ходе рейда было проверено несколько физических лиц, имеющих различные суммы взыскания задолженности по налогам. Как отметили в ведомстве, все должники были "свежими" - то есть исполнительные производства были возбуждены за несколько дней до рейда, но у некоторых добровольный срок для исполнения решения суда уже истек.

Судебный пристав у ЖК Тихвинъ(2019)|Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

"Мужчина, не оплачивающий долг свыше 350 тыс. по налогам, как только узнал, что к нему домой пришли судебные приставы-исполнители, предпочел, не откладывая дело в долгий ящик, оплатить сумму через портал Госуслуги в тот же день, о чем и сообщил, принеся в отдел подтверждающие оплату документы", - рассказали в УФССП.

В ведомстве добавили, что все "элитные" должники не стали скрываться и пришли на прием к приставу-исполнителю, где и пообещали в течение пяти дней, установленных законом для добровольного исполнения, оплатить свои задолженности.

Как сообщало Накануне.RU, недавно жительница Екатеринбурга лишилась автомобиля "Порше Кайен", не сумев вернуть многомиллионный долг.

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В Екатеринбурге приставы и налоговики нагрянули с рейдом в элитный жилой комплекс

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Теги: приставы, рейд, Екатеринбург



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