22 Августа 2020
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Общество В России
(2004) | Фото

Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую

Специалисты ФИЦ питания и биотехнологии разработали новые потребительские корзины, специально созданные для мужчин, женщин и детей разного возраста, пишут "Известия".

Эксперты поясняют, что главное последствие подобной меры - корректировка социальных выплат и минимальных зарплат.

По предложенному ФИЦ питания подходу мужчины получат средств больше, чем женщины - примерно на 14%.

Отмечается, что в состав включено больше продуктов, чем прописано в нормативах. Сейчас потребительская корзина взрослого составляет 808 кг/год, а в новых потребкорзинах ее вес увеличивается на 172 кг для мужчин и на 29 кг для женщин.

Ранее эксперты подсчитали, что реальная стоимость минимального набора товаров и услуг превышает 31 тыс. руб., в то время как действующая до конца 2020 г. корзина оценена в 9,9 тыс. руб. Ее стоимость больше всего занижена для трудоспособного населения - в 3,5 раза и пенсионеров - в три раза.

Ранее, напомним, Госдума уже отклоняла проекты о пересмотре потребкорзины, срок действия которой Правительство продлило до 2021 г. В процессе обсуждения новой потребительской корзины Министерство труда и социальной защиты предложило увеличить ее стоимость на треть.

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Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую

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Теги: потребительская корзина, мужчины, женщины



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