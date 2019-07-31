22 Августа 2020
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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Аукцион на ремонт здания представительства ЯНАО в Тюмени приостановлен из-за жалобы в УФАС

Власти Ямала приостановили аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту здания ямальского представительства в Тюмени, расположенного по ул. Челюскинцев, д. 6, корп. 1, передает корреспондент Накануне.RU.

Аукцион состоялся 24 июля. Определен победитель - им стала компания из Салехарда "Полярный Урал", оценившая свои услуги в 120 млн руб. Ее конкурентом была компания "Тюменьтел" - она предложила 120,7 млн руб.

Отметим, что начальная цена контракта составляла 137,2 млн руб.

Как пояснили Накануне.RU в департаменте государственного заказа автономного округа, причиной приостановки аукциона стала жалоба компании "Асмо" в УФАС на проведение аукциона. Причины жалобы в ведомстве не уточнили, однако пояснили, что ее рассмотрение состоится сегодня.

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Аукцион на ремонт здания представительства ЯНАО в Тюмени приостановлен из-за жалобы в УФАС

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Теги: аукцион, уфас, представительство янао, жалоба, полярный урал, тюменьтел



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