Текслер анонсировал создание Координационного совета по вопросам экологии при губернаторе

Алексей Текслер анонсировал создание Координационного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области. Председателем совета назначен председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Открывая совещание, Алексей Текслер подчеркнул, что экологическая тематика - одна из самых ключевых в регионе. Он рассказал, что в России ужесточается федеральное законодательство, реализуется нацпроект "Экология", в рамках которого реализуется комплексный план по снижению выбросов, подписаны соглашения с крупными предприятиями.

Глава региона отметил, что решение экологических проблем - это вызов для органов власти и для него лично, он напомнил, что экологическая повестка в регионе находится в фокусе внимания президента.

В области разработаны меры по изменению ситуации в лучшую сторону, но бизнес должен осознать свою роль в решении этих проблем.

"Сегодня крайне необходима консолидация усилий власти, бизнеса и учёных", - подчеркнул Текслер.

Алексей Текслер рассказал, что 19 июля доложил об инициативе по созданию регионального экологического стандарта президенту России Владимиру Путину. Каким будет этот экологический стандарт, предстоит решить координационному совету по вопросам экологии при губернаторе. Он же будет заниматься его реализацией.

Текслер поставил задачу по формированию состава совета. Уже известно, что в него войдут представители МГУ, Сбербанка, Центра стратегических разработок, Всероссийского общества охраны природы, НИИ экологии (подведомственный Минприроды), РЖД и других, а также региональные эксперты и представители промышленности.

Текслер призвал бизнес быть открытым. "По-другому не будет, я много раз повторял, что других вариантов, как двигаться в сторону решения экологических задач, нет. И все это понимают. Власть тоже станет открытой. У людей должно быть понимание, что происходит, и я на их стороне", - подчеркнул он.