Глава Екатеринбурга занял 28-е место в национальном рейтинге мэров российских городов

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский оказался во второй группе национального рейтинга мэров российских городов, составленного центром информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

В рейтинге за июнь-июль 2019 года (есть в распоряжении Накануне.RU) Высокинский занял 28-е место. Во второй группе он сумел опередить главу Перми Дмитрия Самойлова (48-е место) и врио главы Челябинска Наталью Котову (59-е место). Выше главы Екатеринбурга (в первой группе рейтинга) оказались мэр Тюмени Руслан Кухарук (первое место), глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин (четвертое место), мэр Салехарда Иван Кононенко (10-е место) и глава Магнитогорска Сергей Бердников (18-е место).

Результаты исследования прокомментировал екатеринбургский политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

"Для главы Екатеринбурга Александра Высокинского это время - точно не время отпуска. Отгремевшие и, казалось бы, уже ушедшие в прошлое протесты со строительством в сквере храма святой Екатерины трансформировались в конфликтную ситуацию между представительной и исполнительной властью в городе. Для алчущей политической значимости городской думы "храмовые" волнения стали прекрасным поводом для того, чтобы "застолбить" и даже расширить свою долю власти в городе. Слоганы "мы здесь главные" и "мы принимаем главу на работу" стали определяющими для взаимоотношений депутатов и администрации города. Это, конечно, новая традиция. Ведь в прежние времена значительная часть горожан даже не подозревала о существовании какой-то там городской думы", - отмечает эксперт.