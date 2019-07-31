22 Августа 2020
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заседание рабочей группы по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Екатеринбурга занял 28-е место в национальном рейтинге мэров российских городов

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский оказался во второй группе национального рейтинга мэров российских городов, составленного центром информационных коммуникаций "Рейтинг" совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ.

В рейтинге за июнь-июль 2019 года (есть в распоряжении Накануне.RU) Высокинский занял 28-е место. Во второй группе он сумел опередить главу Перми Дмитрия Самойлова (48-е место) и врио главы Челябинска Наталью Котову (59-е место). Выше главы Екатеринбурга (в первой группе рейтинга) оказались мэр Тюмени Руслан Кухарук (первое место), глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин (четвертое место), мэр Салехарда Иван Кононенко (10-е место) и глава Магнитогорска Сергей Бердников (18-е место).

Результаты исследования прокомментировал екатеринбургский политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Встреча Александра Высокинского со сторонниками строительства храма святой Екатерины(2019)|Фото: Накануне.RU

"Для главы Екатеринбурга Александра Высокинского это время - точно не время отпуска. Отгремевшие и, казалось бы, уже ушедшие в прошлое протесты со строительством в сквере храма святой Екатерины трансформировались в конфликтную ситуацию между представительной и исполнительной властью в городе. Для алчущей политической значимости городской думы "храмовые" волнения стали прекрасным поводом для того, чтобы "застолбить" и даже расширить свою долю власти в городе. Слоганы "мы здесь главные" и "мы принимаем главу на работу" стали определяющими для взаимоотношений депутатов и администрации города. Это, конечно, новая традиция. Ведь в прежние времена значительная часть горожан даже не подозревала о существовании какой-то там городской думы", - отмечает эксперт.

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Глава Екатеринбурга занял 28-е место в национальном рейтинге мэров российских городов

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Теги: Высокинский, рейтинги, мэры



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