В Бурятии ламы попробуют вызывать дождь для борьбы с лесными пожарами

Священнослужители Буддийской традиционной сангхи России попытаются вызвать дождь для борьбы с лесными пожарами.

Ламы в соцсетях просят прислать точные координаты пожаров, название местностей, сообщает Regnum.

"Попробуем дожди. Обращаемся к властям помочь остановить пожары", - говорится в сообщении.

Напомним, России горит более 3,3 млн га леса. Режим ЧС в связи с природными пожарами ввели уже в четырех регионах страны, наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии. Жители регионов задыхаются от гари, на улицу, по их словам, невозможно выйти без маски.

Ранее, напомним, чиновники заявляли, что тушить пожары экономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе.

Губернатор Красноярского края сравнил летние лесные пожары с метелью, с которой тоже не борются, и напомнил об опасности для пожарных. Об убыточности тушения горящего леса также заявили в МЧС.

В Госдуме, между тем, потребовали срочно отменить разрешающий не тушить природные пожары приказ Минприроды. Депутат Владимир Поздняков назвал его "вредительским".