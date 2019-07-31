22 Августа 2020
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портфель чиновник должность (2017) | Фото: Накануне.ru

Мэры городов "тюменской матрешки" удерживают лидерство в национальном рейтинге

Мэр Тюмени Руслан Кухарук сумел удержать позиции в "Национальном рейтинге мэров" за июнь-июль, составленном экспертами Центра информационных коммуникаций "Рейтинг" и Финансового университета при Правительстве РФ, передает корреспондент Накануне.RU.
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Он занимает первое место. Отметим, что лидером рейтинга Кухарук являлся также и в апреле-мае. Он опередил мэра Москвы Сергея Собянина, занявшего второе место. Вторую позицию Мэр Москвы удерживает и теперь.

По мнению экспертов, неприятности и успехи тюменского градоначальника не были слишком масштабными и принципиальными. Аналитики оценили соглашение администрации с местным "Водоканалом". По их мнению, это позволит увеличить финансирование работ по модернизации сетей, однако в то же время было высказано опасение, что рост инвестиций будет переложен на плечи потребителей. Также был отмечен досрочный пуск новой транспортной развязки на ТКАД, отказ от жилищного строительства на месте недостроенной высотки - там появится сквер или спортплощадка. К негативным событиям эксперты отнесли сброс городских стоков в Туру, а также требование мэрии к жильцам аварийного дома о самостоятельном сносе жилья, несмотря на то, что некоторые эксперты отмечали, что это обычная практика.

"На этот раз в оценках Руслана Кухарука наблюдался явный дефицит значимых позитивных примеров, однако дела у его ближайших конкурентов по исследованию шли не блестяще и они не смогли потеснить мэра с первого места в "Национальном рейтинге", - отмечают эксперты.

Стабильным остается и рейтинг главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина.Он занимает четвертое место. В числе знаковых событий для Ханты-Мансийска политолог Анатолий Корнеев назвал рождение 100-тысячного жителя, победу Ханты-Мансийска в рейтинге городов Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию конкуренции по итогам 2018 года, а также в других конкурсах региона, масштабные работы по ликвидации аварийного жилья и ремонту дорог.

"Общий объем инвестиционных вложений в экономику Ханты-Мансийска за последние семь лет составил более 114 млрд руб. Причем, как отметил Максим Ряшин, положительная динамика по поступлению объема инвестиций в основной капитал наблюдается и в этом году. Стоит отметить, что основной объем инвестиций приходится на жилищное строительство. Всего за последние 10 лет в городе построено более 1 млн кв. м жилья", - заявил эксперт.

В десятку рейтинга также попал глава Салехарда Иван Кононенко. Эксперты отметили то, что градоначальник спас от похищения девушку. Этот эпизод, отмечают аналитики, по очевидным причинам прибавил симпатий к мэру Салехарда. К благоприятным событиями отнесли также общественные слушания по благоустройству набережной реки Шайтанка, сообщение о том, что Салехард станет столицей Арктических игр. Проблемами города аналитики назвали аварийные дома, непригодные для жизни, обитатели которых к тому же вынуждены полноценно оплачивать ЖКУ, а также плохую организацию Дня города.

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Мэры городов "тюменской матрешки" удерживают лидерство в национальном рейтинге

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Теги: Руслан Кухарук, Максим Ряшев, Иван Кононенко, рейтинг мэров



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