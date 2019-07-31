Состояние пострадавшей в ДТП с Косиловым 19-летней девушки ухудшилось

Состояние пациентки, пострадавшей в ДТП в Аргаяшском районе с участием гендиректора "Рависа" Андрея Косилова, ухудшилось, сообщили Накануне.RU в минздраве Челябинской области.

В ведомстве отметили, что девушку по состоянию здоровья перевозить никуда не следует, поэтому никакой информацией по стоимости ее перевозки в госпиталь Бурденко минздрав не располагает.

"Второй пострадавший, переведенный накануне вечером в Челябинскую областную больницу, прооперирован, находится в реанимации ЧОКБ, состояние тяжелое", - добавили в Минздраве.

Напомним, авария произошла днем 28 июля на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", предположительно, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста".

В результате аварии водитель и два пассажира отечественного автомобиля с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение. Пострадавшая 19-летняя девушка находится в коме. В отношении Андрея Косилова возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ - "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".