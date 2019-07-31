Свердловский избирком отказался регистрировать скандального общественника Волкова на довыборы в заксобрание

Избирком зарегистрировал всех кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области на дополнительных выборах по Орджоникидзевскому избирательному округу №11.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии региона, по состоянию на 30 июля участие в выборах будут принимать пять человек - это Дмитрий Головин от "Яблока", Андрей Пиняжин от КПРФ, Владимир Смирнов от "Единой России", Дмитрий Бондарев от "Справедливой России" и Александр Каптюг от ЛДПР.

Скандально известному юристу и общественнику Ивану Волкову, который шел самовыдвиженцем, было отказано в регистрации. Как пояснили в избиркоме, кандидатом представлены 176 подписных листов, которые не содержат ни сведений об избирателях, ни самих подписей избирателей, поддержавших выдвижение Волкова. В соответствии с законом, это является основанием для отказа в регистрации.

Напомним, ранее в Свердловской области были зарегистрированы все кандидаты на довыборы в Госдуму.