22 Августа 2020
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Иван Обляков (2019) | Фото: pfc-cska.com

Два русских футболиста попали в топ-50 талантов по версии UEFA, кто блеснёт в этом сезоне

Два российских футболиста попали в список 50 лучших талантов, которые должны блеснуть в сезоне-2019/20 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), передаёт корреспондент Накануне.RU.

Так, в неранжированном топ-50 оказались 21-летний российский защитник ЦСКА Иван Обляков и 20-летний вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов.

Всего в топе четыре игрока, выступающий сейчас в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Кроме Облякова и Сафонова включены также хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич и грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия.

С полным списком можно ознакомиться на сайте организации.

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Два русских футболиста попали в топ-50 талантов по версии UEFA, кто блеснёт в этом сезоне

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Теги: топ-50, молодые футболисты, UEFA, список, Иван Обляков, Матвей Сафонов



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