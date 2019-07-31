Два русских футболиста попали в топ-50 талантов по версии UEFA, кто блеснёт в этом сезоне

Два российских футболиста попали в список 50 лучших талантов, которые должны блеснуть в сезоне-2019/20 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), передаёт корреспондент Накануне.RU.

Так, в неранжированном топ-50 оказались 21-летний российский защитник ЦСКА Иван Обляков и 20-летний вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов.

Всего в топе четыре игрока, выступающий сейчас в Российской Премьер-лиге (РПЛ). Кроме Облякова и Сафонова включены также хорватский полузащитник армейцев Никола Влашич и грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия.

С полным списком можно ознакомиться на сайте организации.